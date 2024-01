Cagliari | Lapadula tenta il recupero per Frosinone

L’ex di turno Gianluca Lapadula non si accomoderà nemmeno in panchina questa sera, in occasione della sfida tra il suo Cagliari ... (calciomercato)

E forse proprio il miglioramento delle condizioni della punta ha convinto ilad accelerare ... Gli ultimi dubbi di Ranieri sull'utilizzo disaranno sciolti dalle partitelle in famiglia ...Primo gol stagionale per Andrea Petagna , un gol pesante per l'attaccante delche ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo con il Bologna. Ecco le sue parole ...Pavoletti eche ...“Prosegue la preparazione alla gara di domenica contro il Frosinone: agli ordini di mister Ranieri, coadiuvato dal suo staff, la squadra è scesa in campo per svolgere una serie di esercitazioni ...Lapadula verso il recupero per la gara di domenica contro il Frosinone: anche oggi l'attaccante italo-peruviano si è allenato parzialmente con il gruppo. E, a questo punto, si candida per un posto nel ...