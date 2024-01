Bullet Club Gold conquista il titolo mondiale Trios ROH a AEW Dynamite

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Durante l’ultima trasmissione di AEW, il(Jay White e The Gunns) ha vinto ilROH, sconfiggendo Mogul Embassy (Gates of Agony e Brian Cage). Questo è stato il terzo match dello spettacolo dello show del mercoledì sera. I due team hanno disputato un incontro molto equilibrato, anche se le interferenze di Prince Nana sono stati di grande aiuto per i campioni. Eseguendo il loro 3:10 to Yuma su Cage, i fratelli Guns hanno lasciato soli The Switchblade e Bishop Kaun. Anthony Bowens ha allontanato Nana e White ha concluso il match con il suo Blade Runner su Kaun. Not so fast, Prince Nana!Watch #AEWLIVE on TBS!@ToaLiona @TheKaun @BrianCageGMSI @PrinceKingNana @JayWhiteNZ @TheAustinGunn @ColtenGunn @Bowens ...

Serata intensa per MJF. In vista del main event di AEW Dynamite contro Jay White, Juice Robinson e The Gunns, il campione del mondo dei pesi massimi ... (aewuniverse)

