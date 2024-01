Brusco crollo delle temperature | arriva l' aria gelida siberiana? Cosa svela Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Paolo, meteorologo di La7, presenta le previsioni del tempo facendo vedere la carta meteorologica sopra l'Europa e spiegando gli effetti di una particolare situazione che andrà a coinvolgere anche l'Italia: “A ovest, da doveno le perturbazioni, ci sono molte nuvole ma non sono organizzate in una forma. Ancora abbiamo vicino a est dell'Italia tutta una zona con nuvole molto bianche, più bianche vuol dire più fredde, cioè più sviluppate e più intense. Il ponte di Voejkov - va nello specifico l'esperto della tv di Urbano Cairo - è una situazione in cui un'alta pressione sull'Europa centro-settentrionale, con rotazione ordei venti, insieme a una bassa pressione sul Mediterraneo, con rotazione antior, le due rotazioni portano sull'Italiafredda da est. Freddissima se ...