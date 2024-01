Brescia in trattative per un difensore del Perugia

Ma probabilmente ci si ridurrà al rush di sessione per concretizzare le tantein ballo. ... Besaggio piace, ma è più trequartista ed ilnon lo mollerà facilmente. Il Pescara non vuole ...'Risoluzione consensuale del contratto'. Finisce così l'avventura alCalcio di Emanuele Ndoj. Dopo giorni di incertezze e, ini queste ore è arrivato l'annuncio ufficiale da via Solferino. 'Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo per la ...Tutte le notizie e le trattative di oggi, giovedì 18 gennaio, sul calciomercato delle squadre italiane e straniere ...la ex istruttrice di ginnastica ritmica della Accademia “Nemesi” di Bedizzole (Brescia), rinviata a giudizio per presunti maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti di alcune sue giovani ...