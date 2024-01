Brandi sicuro | «Inter strafavorita ma Sarri ci crede! Inutile dire che…»

(Di giovedì 18 gennaio 2024)considera l’di Inzaghi favorita e non solo contro la Lazio di. Ilttore di Sport Mediaset,vistato dai colleghi di Radio TV Serie A con RDS a Riad, presenta la Final Four di Supercoppa Italiana dando un punto di vista personale sulla squadra più “quotata”FAVORITA – A Riad è tutto pronto per la Final Four di Supercoppa Italiana tanto attesa. Presente sul luogo anche Alberto, che presenta gli eventi già in calendario: «Non è una partita scontata quella trae Lazio a Riad. Abbiamo ascoltato Maurizio, che ha parlato del 25% di possibilità per la sua Lazio. Sono anche di più di quelle che potrebbe dare il banale pronostico sulla carta! Quindici crede. Tutta la ...

... prima o poi, riprenderà a fumare; e poi dii pittori del clan dei Butler Yeats, soprattutto ... una questione (il ritratto) sviscerata in ogni verso e senso il secolo scorso da Cesarein ...Fatto gravissimo perché ha indotto all'errore il fratello! Interludio "matematico" Qui sotto ... ieri sera, a margine di questo dibattibecco futile, ma non inutile (sonoche qualcuno di ...Hanno aperto il locale e rubato i pastori dello storico presepe allestito per Natale nell’antica pizzeria Brandi, all’angolo di via Chiaia a Napoli. I ladri sono entrati in azione nel luogo dove è ...Brutto risveglio per la pizzeria Brandi. Danneggiato da ignoti il presepe dello storico locale in cui è nata la prima pizza margherita in onore della Regina.