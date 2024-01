Bper è Top Employers Italia per quinto anno consecutivo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) –si conferma per iltra i “Top” secondo la ricerca indipendente del TopInstitute, che ognianalizza le eccellenze aziendali nelle politiche e nelle strategie HR e nella loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, a migliorare l’ambiente e le condizioni di lavoro dei

Giuseppe Corni , Chief Human Resource Officer del Gruppo, commenta così il nuovo riconoscimento: "Employers riconosce e premia per il quinto anno consecutivo la qualità del nostro lavoro in ...Giuseppe Corni , Chief Human Resource Officer del Gruppo, commenta così il nuovo riconoscimento: "Employers riconosce e premia per il quinto anno consecutivo la qualità del nostro lavoro in ...BPER si conferma per il quinto anno consecutivo tra i “Top Employers Italia” secondo la ricerca indipendente del Top Employers Institute, che ...Non solo di banche italiane. Gli analisti di Mediobanca fanno il punto anche sul Pil dell'Italia, sul BTP e sullo spread.