Bonus animali domestici 2024 | come funziona e come ottenerlo | i requisiti necessari

Abbonati per leggere anche Green and Bluedomestici 2024: come usufruire dei contributi per le cure di cani e gatti di Antonella Donati Green and Blue L'abete, il signore delle montagne ...Le spese per le quali può essere richiesto il 'sostegno' o 'domestici' sono visite veterinarie, operazioni chirurgiche, acquisto di farmaci. Requisiti per ottenere il...(Adnkronos) - A confermare la passione degli italiani per gli animali domestici i dati statistici. Secondo Eurispes quasi il 33% ha in casa ...E' in arrivo quest'anno il bonus dedicato agli animali domestici. Per ottenerlo si deve però rispettare alcune condizioni fondamentali. Vediamo quali ...