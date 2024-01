Bologna | condannati tre attivisti di Ultima Generazione Ma il giudice riconosce il «valore morale» della loro protesta – Il video

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono statia sei mesi i trediche vennero arrestati alo scorso 2 novembre per aver bloccato la Tangenziale per circa un’ora. Il gup del Tribunale diha condannato i tre ambientalisti per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio, mentre li ha assolti dalle accuse di danneggiamento, manifestazione non autorizzata e inottemperanza al foglio di vita. Dopo l’arresto, a Ettore, Silvia e Mida – questi i nomi dei tre esponenti di– erano stato imposti il divieto di dimora e l’obbligo di firma, poi revocati. Nel corso del processo, glihanno rilasciato dichiarazioni spontanee in cui hanno ribadito la...

