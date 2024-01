Bohema Hypercar di Praga | il motore della Nissan GT-R V6 rivive in questo veicolo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Gli appassionati di automobili ricorderanno sicuramente laGT-R V6. Adesso il suonelladiDire che costruirai unaè una cosa, ma iniziarne effettivamente la produzione è tutta un’altra cosa. Questa è la fase del processo in cuiè appena entrata con la sua nuova auto da strada, la. Presentata per la prima volta nel 2022, questaè alimentata da un V6 da 3,8 litri preso in prestito dallaGT-R. È una nuova rinascita perstorico. Grazie ad un sistema di lubrificazione a carter secco e una coppia di nuovi turbocompressori, ilè in grado di erogare 700 CV ...

Laè il risultato dell'impegno e dell'innovazione di Praga , un'azienda ceca rinomata per lo sviluppo di. Questo modello si distingue per la sua realizzazione tangibile, un traguardo ...La hypercar Praga Bohema, come rivela Motor Authority, entra in produzione e sarà realizzata in 89 esemplari che hanno un costo di 1,36 milioni di euro l'uno. (ANSA) ...Praga, casa nata nel 1907 in Repubblica Ceca, non ha certo bisogno di presentazioni. L'ultima hypercar creata si chiama Bohema, e finalmente entra in produzione! Sul design, lo vedete in foto e nelle ...