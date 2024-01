Bloomberg | “Il governo Meloni vuol vendere il 4% di Eni” Giorgetti a Davos vede i vertici di Jp Morgan | Bridgewater e Bank of America

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilitaliano sta pianificando difino al 4% di Eni dopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di buy back, in scadenza ad aprile. Obiettivo, incassare circa 2 miliardi di euro da utilizzare per la riduzione del debito. L’indiscrezione è stata rivelata dache cita fonti vicine alla vicenda. Il management del gruppo dell’oil&gas partecipato da Cdp e dal Mef (con poco più del 32%) ha annunciato in una delle ultime conference call di voler anticipare la chiusura dell’acquisto di azioni proprie rispetto alla scadenza di aprile 2024. Il ministero dell’Economia e delle Finanze non ha voluto commentare, ma nell’ultima Nota di aggiornamento al Def sono previste come obiettivo pluriennale privatizzazioni per circa l’1% del Pil, ovvero una ventina di miliardi. Al World Economic Forum di ...