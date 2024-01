Bloomberg | «Il governo italiano vuole vendere fino al 4% di Eni» Previsto un incasso di 2 miliardi di euro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ilsta pianificando dial 4% di Eni dopo che la compagnia petrolifera avrà completato il piano di buy back in scadenza ad aprile. A lanciare l’indiscrezione è, che cita fonti vicine al dossier che hanno chiesto di rimanere anonime. Questa mossa garantirebbe allo Stato di incassare 2die contribuirebbe a ridurre il debito pubblico, che in Italia sfiora il 135% del Pil ed è uno dei più alti inpa. Attualmente, il ministero dell’Economia e delle Finanze possiede una partecipazione del 4,7% in Eni, mentre Cassa Depositi e Prestiti – controllata a sua volta dal Mef – ne detiene il 27,7%. Il ministero che fa capo a Giancarlo Giorgetti si è rifiutato di commentare l’indiscrezione di stampa, ma la ...

