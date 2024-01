Bimba si accascia sul pavimento a scuola | salvata dalle maestre al telefono con il 118

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ha una crisi epilettica violenta ae sisultra la paura generale. E' accaduto in unaelementare di Biccari nel Foggiano dove unadi 6 anni è statae dall’intero personale dellain costante contatto telefonico con la centrale 118 di Foggia che nel frattempo ha inviato l'elisoccorso con il rianimatore a bordo. A distanza di alcuni...

commenta Ha una crisi epilettica violenta a scuola e sisul pavimento: provvidenziale l'intervento delle maestre e dell'intero personale scolastico ...riusciti a salvare la vita a unadi ...Ha una crisi epilettica violenta a scuola e sisul pavimento tra la paura generale. E' accaduto in una scuola elementare di Biccari nel Foggiano dove unadi 6 anni è stata salvata dalle maestre e dall'intero personale della scuola ...BICCARI (FOGGIA) – Ha una crisi epilettica violenta a scuola e si accascia sul pavimento tra la paura generale. È accaduto in una scuola elementare di Biccari nel Foggiano dove una bimba di 6 anni è ...Ha una crisi epilettica violenta a scuola e si accascia sul pavimento ... sono riusciti a salvare la vita a una bimba di sei anni. E' accaduto in una scuola elementare di Biccari nel Foggiano. A ...