Bill Gates incontra Giorgia Meloni a Roma | ecco perché

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nella giornata di oggi, giovedì 18 gennaio, la presidente del Consiglioriceverà a Palazzo Chigi il fondatore di Microsoft. A, il fondatore di Microsoft incontrerà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella giornata di venerdì 19 gennaio. L’obiettivo è fare il punto su uno dei temi principali dell’agenda del G7 italiano: l’intelligenza artificiale. La riunione sarà l’occasione per affrontare l’opportunità e i rischi dell’Intelligenza Artificiale con una particolare attenzione sugli effetti che essa ha sul mondo del lavoro e l’impatto sulle economie, il futuro delle democrazie e i grandi temi etici e la conseguente necessità di governare i cambiamenti futuri evitando di subirli. In questo contesto,ha già ...

Giorgia Meloni e Sergio Mattarella incontrano, per dei colloqui approfonditi sul tema dell'Intelligenza Artificiale. Il primo incontro sarà quello odierno tra la presidente del Consiglio e il padre di Microsoft. Quello con...Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevera' domani mattina al Quirinale, fondatore di Microsoft. Questa mattinaha in agenda un incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. nep 18 - 01 - 24 10:54:53 (0253) 5 NNNN