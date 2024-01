Biathlon | startlist short individual femminile Anterselva 2024 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Domani, venerdì 19 gennaio (ore 13.40), andrà in scena ladella tappa di Coppa del Mondo diad. Sulle nevi altoatesine assisteremo a una prova con un format decisamente particolare. Parliamo di unae più breve (12.5 km invece di 15, per quanto riguarda le donne) e con una penalità ridotta (da 1 minuto a 45 secondi) per ciascun bersaglio mancato al poligono. In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. L’azzurra è reduce dal successo nell’inseguimento a Ruhpolding, dove la sappadina è giunta terza anche nella sprint. l’obiettivo della nostra portacolori è quella di replicare per guadagnare punti in classifica generale nei confronti della leader della classifica generale, la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold. Una tappa ...