Biathlon | Cdm | Johannes Bø vince la short individual di Anterselva e Giacomel ottavo

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024), 18 gen. -(Adnkronos) -posto per Tommasonellache ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di, vinta dal detentore e leader di Coppa del MondoThingnes Bø. Alla Südtirol Arena il trentenne scandinavo ha saputo completare per la prima volta in stagione una garae senza commettere errori al tiro, chiudendo i 15 chilometri in 37'28?0 per celebrare la vittoria numero 78 in carriera, dieci delle quali maturate proprio nella località altoatesina. Due errori, uno in ciascuno delle due sessioni in piedi, hanno invece fatto lievitare a 1'36?1 il ritardo del fratello maggiore Tarjei Bø (0-1-0-1) che ha così completato la doppietta di famiglia, con il tedescoKühn ...