Bianca Berlinguer torna in Rai? Maurizio Gasparri dice no Intanto continua il flop su Rete 4 | “Prima di domani” non riesce a risollevare le sorti dell’access prime time Oggi nasce la nuova Rai Firmato | Giampaolo Rossi

Non ci sono buone notizie in casa Mediaset per quanto riguarda Bianca Berlinguer , nuovo volto di Rete4 strappato alla Rai in estate Dopo 32 anni di ... (cityrumors)

Con i fuorionda in cui esprimeva perplessità per la qualità dei servizi della propria trasmissione, Bianca Berlinguer è diventata sicuramente uno ... (ilgiornaleditalia)

Con i fuorionda in cui esprimeva perplessità per la qualità dei servizi della propria trasmissione, Bianca Berlinguer è diventata sicuramente uno ... ()

Alcune sono troppe lunghe (Patty Pravo, per esempio), altre un filo ripetitive (). Hai l'impressione che alla fine, in questa spartizione del palco, non prevalga nessuno. ...Su Rai1 Virginia Raffaele , che anche ieri è tornata a imitare, la scorsa settimana ha incollato davanti il piccolo schermo la bellezza di 3.320.000 spettatori con uno share del 20%...Si parte subito con una gag in duetto con Massimo Ranieri (uno dei ballerini finge un malore e i due chiamano l’ambulanza mentre continuano a cantare “Rose Rosse”), poi spazio all’imitazione di Bianca ...E adesso Come si farà a sostenere ancora la narrazione della Rai meloniana, occupata dalle truppe dei fratellini d’Italia Dopo la chiusura del giochino flop di Pino Insegno Il mercante in fiera, ora ...