Biagio Antonacci | «Ricomincio da 60 anni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Quella volta che, in divisa da carabiniere, spiava le prove di Lucio Dalla. Il ruolo di Mia Martini all’inizio della sua carriera. Il rimpianto per il «ti voglio bene» mai detto al padre. Il cantante milanese, come un fiume in piena, rivela aneddoti e ricordi di una vita. «Ma il bello deve ancora venire» dice percorrendo il suo nuovo disco, L’inizio. La prima volta che ho visto Lucio Dalla ho avuto paura a chiedergli l’autografo. Ero pure vestito da carabiniere: è successo al Teatro Lirico di Milano dove Lucio aveva in programma una ventina di concerti ravvicinati. Io ero in servizio nella caserma di via Moscova e tutti i pomeriggi mi presentavo lì per assistere al soundcheck. Essendo in divisa, nessuno osava dirmi di andarmene» racconta. «A un certo punto Lucio scende dal palco nel mezzo delle prove e mi chiede “Scusi, ma perché lei ...