Bf International Best Fields Best Food Limited sottoscrive il memorandum | al via la collaborazione con il Kazakistan

(Di giovedì 18 gennaio 2024) B.F. S.p.A. (“BF”) rende noto che in data odierna alla presenza del Ministro dell'Agricoltura della Repubblica del, Saparov Aidarbek Seipellovich, è stato sottoscritto tra BF(“BFI”), rappresentata dall'Amministratore Federico Vecchioni, e Agrofirma TNK LLP (“Agrofirma TNK”), rappresentata dal delegato del General Director Batyrbeck Ualiev, ilper l'avvio di una partnership strategica destinata allo sviluppo del settore agricolo in. Agrofirma TNK, azienda leader nel settore agricolo in, con circa 400.000,00 ettari di terreni nella Regione di Akmola, e BFI hanno quindi avviato le attività per dar ...

...stagione dei riconoscimenti riservati al calcio mondiale nel quadro della 18/a Dubai... ci sono Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland, Kylian Mbappe, che concorrono per il...... Gianluigi Toccafondo, Harri Peccinotti, Boogie, Jules Guerin, Ericailcane, Maurizio Anzeri, Danijel eelj e Donato Sansone, quest'ultimo vincitore delMusic Video al LIAF London...Il 2024 non potrebbe iniziare meglio per l’azienda astigiana che, per l’ottava volta consecutiva, conquista i gradini più alti del podio dell’Annual Brands Report della rivista britannica Drinks ...B.F. - holding di partecipazioni quotata all'Euronext Milan - ha comunicato che la controllata BF International Best Fields Best Food (BFI) ha avviato la partnership societaria con Musahamat Farms ...