Beverly Johnson svela la sua folle dieta a base di cocaina per restare magra

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’ex supermodella degli anni ’70-’80ha rivelato lo stile di vita poco salubre che seguiva per essere magrissima. In un’intervista rilasciata a Page Six,ha detto che mangiava solo una ciotola di riso e due uova a settimana, assumendo, con lo scopo difiliforme, incassando i complimenti di tutti. Solo quando la madre l’ha obbligata a vedersi allo specchio, quasi del tutto scheletrica, ha deciso di smettere di farsi del male., oggi settantunenne, ha spiegato di aver fatto ricorso allaperché questa droga sopprime il senso di fame. “La usavano tutti, ma in particolare le modelle, perché non mangiavamo. All’epoca ci fecero credere che lanon desse dipendenza“, ha ...

... The Kardashians Kim Kardashian, The Kardashians Kyle Richards, The Real Housewives of...Nicki Minaj Olivia Rodrigo Taylor Swift ARTISTA MASCHILE COUNTRY DELL'ANNO Chris Stapleton Cody...... èa prendere per mano gli ospiti che gelano l'Allianz Cloud. LA GARA Sfida subito ad alto ritmo con Urania a colpire con il tandem Potts -, risposta immediata dei sabini con Hogue in ...I Delitti del BarLume, tre nuove storie con guest star su Sky Cinema e NOW, I DELITTI DEL BARLUME, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar liberamente ispirata al mondo della seri ...LUGANO - Il 2024 si prepara a essere un anno all'insegna di remake, sequel e reboot. I siti specializzati hanno stilato in questi giorni le proprie classifiche dei blockbuster più attesi dei mesi a ve ...