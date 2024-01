Belen Rodriguez ed Elio sono già in crisi? Dettaglio sospetto Foto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In queste ore c'è grande subbuglio attorno ae alla sua relazione conLorenzoni. I due hanno recentemente trascorso dei giorni in Argentina, dalla famiglia della showgirl, e tutto sembrava andare per il verso giusto. Da poco, però, alcuni utenti del web hanno iniziato ad insinuare un dubbio. Attraverso delle recenti Instagram Stories pubblicate direttamente dalla donna, infatti,apparsi dei dettagli che potrebbero fornire indizi volti a decretare un momento dinel rapporto traed. Nelle immagini e nei video pubblicati, infatti, la showgirl ha deciso di togliere l'anello di fidanzamento regalatole dal suo compagno. Cosa c'è dietro questa mossa?edin? Ecco ...

Non è un momento semplice per Belen Rodriguez , ma il peggio sembra ormai che sia passato. In effetti, la showgirl ha completamente rivoluzionato la ... (velvetgossip)

Il rapporto tra Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni è già agli sgoccioli? Spunta no segnali di crisi per la coppia A pochi mesi dall’ufficialità, per ... (361magazine)

ha rivisto Antonino Spinalbese , per la prima volta dopo gli scontri social post natalizi. Fatto ritorno dall'Argentina, dove la showgirl ha trascorso un po' di tempo in famiglia, ha ...Rapporti tesi trae Antonino Spinalbese dopo il botta e risposta social natalizio. La polemica sembra aver portato la showgirl a procedere per vie legali ma, per amore della figlia Luna Marì , i due ex ...Luna Marì è apparsa ancora una volta sui social: complici alcuni impegni di mamma Belén, ha giocato a improvvisarsi dottoressa, il tutto senza ...Belen ed Elio in crisi La coppia non appare sui social da diversi giorni, tanto che i fan della showgirl hanno iniziato a chiedersi ...