Beatrice Luzzi | il giorno del funerale del padre il GF manda i gieffini in spa | lei chiede scusa alla famiglia

Grandissima sorpresa ieri per i veterani della Casa del Grande Fratello . Ai concorrenti è stata offerta una giornata di relax assoluto in una spa. ... (isaechia)

News tv. “Grande Fratello” , autori insensibili con Beatrice : cosa è successo – Cosa sarebbe stata quest’ottava edizione del “Grande Fratello” se non ... (tvzap)

Sembra va sicuro il terzo abbandono momentaneo di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello 2023 per assistere alla sepoltura del padre e per ... (anticipazionitv)

Grande Fratello - Beatrice Luzzi fa un monologo toccante dedicato al padre ed esce dalla Casa : ecco perché

Beatrice lascia di nuovo il Grande Fratello. L’attrice romana uscirà nuovamente dalla Casa più spiata d’Italia in via temporanea, come annunciato da ... (metropolitanmagazine)