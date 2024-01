Beatrice Luzzi commenta alcune scelte degli autori del GF

Beatrice Luzzi ha usufruito di una giornata di relax insieme agli altri concorrenti veterani del GF 2023 come premio per aver resistito più di ... (anticipazionitv)

... i due concorrenti si sono spesso spalleggiati, soprattutto quando si è trattato di attaccare, o difendersi, da. Oggi, forse per la prima volta, Anita si è lasciata andare a delle ...ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello 2024 . Si tratta della terza uscita dalla casa del GF per l'attrice di Vivere. Cosa è successo questa voltafuori ...Momento di crisi e amarezza per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. La donna si è rivolta in lacrime alla famiglia.La Luzzi torna a parlare della dinamica tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci, criticando duramente gli autori per non essere intervenuti prima che la situazione precipitasse.