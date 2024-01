Beatrice choc sull’ex concorrente del Grande Fratello | il curioso retroscena svelato a Stefano e Sergio

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono destinate a creare polemiche le ultime dichiarazioni aldi. Ad essere stata nominata un’ex, che è fuori dai giochi da ormai molto tempo. Eppure il suo nome è tornato di attualità nelle scorse ore mentre l’attrice stava conversando in compagnia dei suoi amici, che hanno riso davanti alle sue parole. Non sappiamo però come l’abbia presa l’exdel, infattisoffermandosi su di lei non è stata proprio estremamente gentile. Il sito Novella 2000, che ha riportato le affermazioni della Luzzi, ha voluto anche fare un passo indietro ricordando che il rapporto tra le due donne non era sempre stato idilliaco. Leggi anche: “Sì, lo ...