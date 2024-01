Basket | NBA | a 46 anni è morto Dejan Milojevic | assistente allenatore dei Golden State Warriros

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una tragica notizia ha scosso nelle ultime ore il mondo della NBA.deiWarriors, èall’età di 46dopo che era stato ricoverato in ospedale a Salt Lake City. L’serbo era a cena con la squadra in un ristorante, quando si è sentito improvvisamente male. La situazione è apparsa subito grave, con la corsa in ospedale, dove purtroppo è deceduto per l’infarto avuto. La decisione della NBA di posticipare la partita tra Utah Jazz eWarriors aveva già fatto capire che la situazione fosse molto grave. Qualche ora dopo è arrivata poi la notizia del decesso.era con...

Philadelphia , 17 gen. -(Adnkronos) – Vittoria casalinga per i Sixers (26-13) che superano 126-121 i Nuggets (28-14), campioni Nba in carica. ... (calcioweb.eu)

Una morte improvvisa e devastante: lae il mondo deldanno l'ultimo saluto a Dejan Milojevic, scomparso a 46 anni mentre si trovava insieme ai suoi Golden State Warriors in trasferta a Salt Lake City per il match contro gli ...Dejan Milojevic , membro dello staff dei Golden State Warriors è stato ricoverato dopo un improvviso malore avuto durante la cena di squadra a Salt Lake City. La squadra di Steve Kerr era in città per ...e Giddey, 21 anni, è al sicuro. L'NBA aveva esaminato le accuse al loro apparire, ma una volta coinvolta la polizia di Newport, Adam Silver aveva detto che la Lega avrebbe lasciato che le forze ...Lutto nel mondo del basket NBA: è morto a 46 anni Dejan Milojevic, assistente allenatore dei Golden State Warriors. Il vice di Steve Kerr era stato ricoverato in ospedale a causa di ...