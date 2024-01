Barone | «La Supercoppa è solo uno degli obiettivi della Fiorentina»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Joe, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Mediaset prima del match dicontro il Napoli Joe, braccio destro di Rocco Commisso alla, ha parlato a Mediaset prima del match dicontro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Un orgoglio immenso essere qui stasera, far parte di questo format innovativo e importante che dà possibilità anche ad altre squadre. Questi sono i frutti dell’ottimo lavoro dell’anno scorso. Launo, bisognerà stare attenti e vedremo cosa succederà. Ngonge? Noi abbiamo immensa fiducia in tutto il gruppo, dai giocatori al mister. Lo spogliatoio per una squadra come la ...