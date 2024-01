Barilla salva le famiglie dall' inflazione Sconti dal 7 al 13%

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il gruppoha deciso di venire incontro alle esigenze delle, sempre più in difficoltà a causa dell'e dei cosiddetti "prezzi del carrello". La promozione partirà subito, già dal prossimo mese di febbraio, e durerà sino al 31 dicembre del 2024. "Si tratta – dicea Il Fatto Alimentare - di un'operazione straordinaria di riduzione dei prezzi di cessione ai clienti diretti e ai distributori". In altre parole Conad, Coop, Esselunga, Iper e le altre insegne pagheranno dal 7 al 13% in meno su un significativo paniere di prodotti, Mulino Bianco e Pavesi. Spetta quindi alle varie catene decidere quanto sconto riversare sullo scaffale. A questo punto però diventa molto difficile per i supermercati non abbassare in modo significativo i prezzi.