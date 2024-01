Barbie | Issa Rae ha odiato la scena di danza | ”Il giorno peggiore della mia vita”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La star diRae, ha confessato di avergirare la sequenzanel film di Greta Gerwig.una gioia per tutti coloro che ci hanno lavorato? Non sembra proprio così perRae. In realtà l'attrice ha adorato lavorare al film di Greta Gerwig ma non ha particolarmente apprezzato girare lacoreografia di gruppo sulle note di Dance The Night di Dua Lipa. "Fare la canzone di Dua Lipa e ballarci sopra era il mio peggior incubo. È stato ilmia. ... E poi, letteralmente il primoho dovuto imparare la coreografia per girare ilseguente. Non avevamo nemmeno il ...

...regina di Laura Scafati La coda dal piglio sixties di Tracee Ellis Ross Sarà la scia di, ma ... il make - up e l'acconciatura da nuova regina di Laura Scafati Lo scruffy bun con piume diRae ...Billie Eilish, che ha recentemente vinto un Golden Globes per la sua canzone in, ha ispirato la showrunner di True Detective: Night ContryLopez, al punto tale da inserire la sua canzone "bury a friend" nei titoli di testa della quarta stagione della serie. È una ...La star di Barbie, Issa Rae, ha confessato di aver odiato girare la sequenza della danza nel film di Greta Gerwig.The “pizza time theater” and its surreally dystopic kids birthday party destination are inspiring a TV game show. Magical Elves, the producers of Top Chef and other reality TV hits, is developing a ...