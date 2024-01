Balneari | Italia chiede 4 mesi in più a Ue per mappatura spiagge

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ha chiesto a Bruxelles quattrodi tempo in più per la nuovadelle. La richiesta, secondo quanto riferiscono fonti governative all’Adnkronos, è contenuta in una lettera inviata ieri sera dal governo alla Commissione Ue, come risposta al parere motivato emesso dall’esecutivo comunitario, primo passo della procedura d’infrazione per il caso delle concessioni. Nella missiva il governo ritiene di concludere il primo confronto con gli enti preposti entro quattroe ipotizza una proroga delle concessioni fino a tutto il 2025 in presenza di motivazioni oggettive. seriea24.it: Notizie dallo Sportno .

