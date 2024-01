Bahrein vs Malesia – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Per la prima volta nella loro storia, il Bahrain e lasi affronteranno in un incontro dei gironi della Coppa d’Asia, che si svolgerà sabato 20 gennaio allo stadio Jassim Bin Hamad. Le due squadre arrivano a questa sfida con una sconfitta: il Bahrain è stato battuto 3-1 dalla Corea del Sud nella prima giornata, mentre i malesi hanno perso 4-0 contro la Giordania. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSebbene lunedì siano sembrati a tratti pericolosi, alla fine i sudcoreani sono stati troppo forti per il, che ha perso nella sua prima partita della fase a gironi di questo torneo per la prima volta dal 2015 (sconfitta per 2-0 contro ...