Bahamas | bambino morso da uno squalo | l’attività di nuotare con i predatori è sicura?

Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in ... (metropolitanmagazine)

leggi anchemorso da uno squalo nella piscina di un resort FOTOGALLERY Ansa/Ipa Continua gallery %s Foto rimanenti Mondo Le notizie e i fatti che hanno segnato il mondo nel 2023. ......scorso lunedì pomeriggio mentre ilstava 'partecipando a una spedizione nella vasca degli squali in un resort locale'. Questo è quello che si legge in un comunicato stampa della Royal...Un bambino di 10 anni è stato morso da uno squalo nella piscina di un resort alle Bahamas. La "passeggiata con gli squali" era tra le attività per bambini ...In una shark tank alle Bahams, un’attrazione per i turisti che vogliono nuotare insieme agli squali, uno squalo ha attaccato un bambino di 10 anni a una gamba.