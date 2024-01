Bahamas | bambino di 10 anni morso da uno squalo nella loro piscina in un resort

Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in ... (metropolitanmagazine)

Il, che era accompagnato da un istruttore subacqueo, ha iniziato a urlare al dolore ed è ... Aperta un'inchiesta - La polizia delleha aperto un'inchiesta, anche se la società ...Undi 10 anni è stato attaccato alleda uno squalo all'interno di una piscina di un resort nella quale era possibile fare il bagno assieme ai pescecani. Testimoni affermano di aver visto ...Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in una piscina dove era in corso l’attrazione ‘Passeggi ...Un'esperienza paradisiaca si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni. Mentre si trovava in una piscina di un resort alle Bahamas è stato attaccato da uno squalo. La tragedia ha avuto ...