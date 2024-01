Bahamas | bambino di 10 anni morso da uno squalo in una piscina di un resort

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Undi 10è stato ferito da unoin undellee ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in unadove era in corso l’attrazione ‘Passeggiata con gli squali’, un servizio messo a disposizione dalla struttura e che prevede un contatto ravvicinato con questi animali sotto la supervisione di guide esperte. Dal 2006 non ci sarebbero mai stati incidenti. Lunedì scorso però qualcosa è andato storto. Testimoni affermano di aver visto una “pozza di sangue” nell’acqua dopo che il ragazzo, originario del Maryland, negli Stati Uniti, è stato aggredito. È stato portato in ospedale ed è in condizioni stabili e la polizia ha avviato un’indagine.di 10...

Il, che era accompagnato da un istruttore subacqueo, ha iniziato a urlare al dolore ed è ... Aperta un'inchiesta - La polizia delleha aperto un'inchiesta, anche se la società ...Undi 10 anni è stato attaccato alleda uno squalo all'interno di una piscina di un resort nella quale era possibile fare il bagno assieme ai pescecani. Testimoni affermano di aver visto ...Un bambino di 10 anni è stato ferito da uno squalo in un resort delle Bahamas e ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili. Il bimbo era in una piscina dove era in corso l’attrazione ‘Passeggi ...Un'esperienza paradisiaca si è trasformata in un incubo per un bambino di 10 anni. Mentre si trovava in una piscina di un resort alle Bahamas è stato attaccato da uno squalo. La tragedia ha avuto ...