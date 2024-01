Avellino | in ospedale con mal di pancia e vomito | muore donna di 46 anni

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Si presenta all’Moscati dicon, diarrea e forti dolori addominali. In un primo momento le viene diagnosticata una gastroenterite, ma le sue condizioni sono peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere questa mattina. Vittima unadi 46, A.P., originaria di Napoli ma residente in Irpinia., 46enne napoletana L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

