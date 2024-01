Avant con la riforma della giustizia Nessun passo indietro su intercettazioni e carriere

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) «Efficienza e rapidità» sono le parole chiave del Guardasigilli Carlo Nordio, che di a Camera e Senato snocciola dati e riforme sull'amministrazione. «L'assoluta priorità per potenziare l'efficienza del sistema, è costituita dalle attività legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza», dice il ministro, che spiega come agli obiettivi del Pnrr sia legata la necessità di velocizzare ulteriormente i processi, la cui durata media, nel penale, è comunque scesa «in modo deciso» dal 2019, annodi riferimento fissato nel Piano, arrivando al di sottosoglia dei mille giorni. «Entro febbraio arriveranno i decreti correttivipenale e a breve quelli per lacivile», annuncia il ministro, che conferma: «Sono già all'esame delle ...