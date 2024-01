Autonomia | braccio di ferro al Senato Martedì voto finale sul ddl

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (askanews) – Maggioranza e Governo forzano le regole dei lavori parlamentari alper gestire i loro problemi interni: è questa, in sostanza, l’accusa che le forze di opposizione lanciano in una mattinata di tensioni e polemiche sul ddl Calderoli. A fine giornata il bilancio dello scontro è in pareggio: l’opposizione allunga (di poco) l’iter del provvedimento, la maggioranza corregge il testo con una norma che in qualche modo soddisfa le esigenze politiche e comunicative di Fratelli d’Italia sulla legge-bandiera della Lega. Concluso l’esame degli oltre 300 emendamenti, approvati gli 11 articoli del testo, le dichiarazioni die ilavranno luogo – in diretta tv –prossimo, 23 gennaio, nella seduta convocata alle 16.30. La legge proposta dal ministro ...