Auto elettriche e articoli a mezzo servizio

Leggi su butac

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alcune testate italiane hanno ripreso una notizia sullepubblicata dal New York Times. Peccato che la notizia venga riportata solo a metà, dando a intendere che vi sia un problema che riguarda solo le. Per l’ennesima volta cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla questione veicoli elettrici e temperature estreme. Non nominiamo una specifica testata perché come sempre sono notizie diffuse un po’ ovunque. Ci vogliamo concentrare su quanto riportato dal NYT. Che titolava il 17 gennaio 2024: Electric Car Owners Confront a Harsh Foe: Cold Weather Il racconto nella prima parte dell’articolo riporta le testimonianze di alcuni guidatori, proprietari di Tesla, che nei giorni scorsi hanno avuto problemi con i loro veicoli. la prima cosa che va sottolineata è che nell’ultima settimana a ...