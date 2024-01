“Auto a 30 km h per sentire gli uccellini” Cruciani sbrocca contro il Pd

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato così i folli limiti di velocità imposti a Bologna e alle multe correlate: “Allora ragazzi – ha esordito – non voglio insistere su quello che sta succedendo a Bologna dove hanno messo i 30 all’ora obbligatori con relative multe, però la cronaca mi spinge a farlo”. Il conduttore di Radio24 ha poi citato una delle motivazioni fornite dal Comune per l’adozione di questa misura: “Leggo dalle motivazioni che hanno indotto la giunta di centro-sinistra, ovviamente guidata dal Pd, a mettere in larghissime zone della città i 30 all’ora obbligatori: ‘Ridurre la velocità delledi 20 chilometri orari consente di dimezzare il rumore, circa meno tre decibel in prossimità delle corsie di marcia e dare così più spazio ad altri suoni della città come ad esempio il canto degli ...

(Adnkronos) – Il freddo estremo che si registra in questi giorni soprattutto negli Stati Uniti mette in difficoltà le auto elettriche e in ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Il freddo estremo che si registra in questi giorni soprattutto negli Stati Uniti mette in difficoltà le auto elettriche e in ... ()

Le vendite dielettriche superanola prima volta i diesel Positivo il bilancio 2023il mercato delleelettriche: l'anno scorso sono state vendute 1,5 milioni di unità con un aumento ......bus di linea è sceso dal mezzochiedere a un automobilista, impegnato in una telefonata, che aveva parcheggiato la sua mercedes nello spazio riservato alla fermata del pullman di spostare l'. ...CASTELLEONE - Si è presentato in caserma denunciando che la sua auto era stata rubata. Ma non era vero. Per questo i carabinieri di Castelleone hanno denunciato per simulazione di reato un 32enne ...Si era da poco conclusa l’udienza di convalida del decreto di espulsione dall’Italia e gli agenti di polizia lo stavano caricando su un’auto di servizio per accompagnarlo direttamente all’aeroporto di ...