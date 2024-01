Australian Open | tie-break Rybakina-Blinkova nella storia | il più lungo in uno slam

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un tie-storico. Annaed Elena, nel match valevole per il secondo turno degli2024, hanno dato vita a qualcosa di unico per quel che concerne un torneo dello: 42 punti giocati ed un 22-20 emozionante e spettacolare che ha lasciato a bocca aperta i tifosi della Rod Laver Arena, ma anche tutti gli appassionati che hanno seguito una mezzora di colpi di scena e ribaltamenti di fronte. Si tratta infatti del tie-con più punti giocatidi uno, battuto il record precedente che apparteneva ai match tra Tsonga-Roddick (2007) e Tsurenko-Bogdan (Wimbledon 2023). In entrambi i casi il tie-era ...

MELBOURNE (Australia) - Sorpresa agli. Il francese Arthur Cazaux, numero 122 del ranking, ha eliminato al secondo turno del torneo il danese Holger Rune (numero 8) . Cazaux ha vinto in 4 set 7 - 6(4), 6 - 4, 4 - 6, 6 - 3. ...L'eliminazione di Holger Rune è la clamorosa sorpresa - in campo maschile - di questa quinta giornata di2024. Il danese numero 8 del seeding, dal quale si attendevano segnali importanti dopo i cambiamenti a livello di staff arrivati nell'off - season, si arrende in quattro set al ...MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Un terzo set incredibile che entrerà nella storia del tennis femminile e degli Australian Open. La russa Anna Blinkova, numero 57 Wta, ha battuto 2-1 la kazaka ...È Arthur Cazaux la sorpresa degli Australian Open 2024. Il 21enne francese, n.122 al mondo e in tabellone grazie a una wild card, ha eliminato al 2/o turno Holger Rune: 7-6 (4), 6-4, 4-6, 6-3 il ...