Australian Open | Medvedev come al bowling | lancia la racchetta e fa strike di bottigliette VIDEO

C'è ' El pollito ', il pulcino argentino Sebastian Baez , tra Jannik Sinner e gli ottavi degli. Se il 21enne fenomeno di San Candido dovesse avere la meglio nella notte italiana, come suggeriscono i pronostici di esperti e scommettitori, centrerebbe il nuovo record italiano di ...Interviste Tennis "Finalmente! " . È stata questa l'espressione utlizzata da Jasmine Paolini in conferenza stampa per celebrare l'importante traguardo raggiunto agli. La tennista italiana ha infatti raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno in un torneo del Grande Slam battendo Tatjana Maria con il punteggio di 6 - 2, 6 - 3. L'...Australian Open, i favoriti Sinner, Djokovic (e Zverev). Gli italiani Rune torna già a casa Ma la sorpresa più clamorosa di giornata è arrivata con l’eliminazione di Rune. Il danese, numero 8 del ...Melbourne – La prossima partita di Jannik Sinner all’Australian Open 2024, potrebbe valere la conquista di un altro record. L’Altoatesino gioca con l’argentino Sebastian Baez per l’accesso agli ottavi ...