Australian Open | Lorenzo Sonego fa tremare Alcaraz e si arrende dopo 3 ore e mezza di battaglia

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lotta, ma deve capitolare,nel secondo turno degli2024 di tennis: l’azzurro, chiamato all’improba impresa contro il numero 2 del tabellone e del mondo, lo spagnolo Carlos, tiene in campo l’iberico per tre ore e, ma poi deve cedere in quattro set.si impone per 6-4 6-7 (3) 6-3 7-6 (3) ed ora dovrà vedersela con la wild card cinese Shang Juncheng. Nel primo set l’azzurro inizia con qualche inciampo alla battuta, facendosi trascinare ai vantaggi in apertura, annullando due break point ai vantaggi del terzo game ed uno nel quinto sul 30-40. Lo strappo, però, arriva inesorabile nel settimo gioco, quandosi fa rimontare dal 30-15 e cede il servizio., invece, non trema e ...