Australian Open | i risultati di oggi | si salvano Medvedev | Hurkacz | Ruud e Zverev | Cazaux manda Rune ko Shang l’avversario di Alcaraz al terzo turno

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Concluso anche il secondodegli. Giornata poco fortunata per l’Italia, che ha visto le sconfitte di Lorenzo Sonego e Giulio Zeppieri rispettivamente con Carlose Cameron Norrie. Spicca il ko di Holger: l’ottava testa di serie del seeding esce sconfitto dal confronto con la wild card francese Arthur, autore di una partita ai limiti della perfezione. La sublimazione di una giornata difficile per molte teste di serie. Si salva invece Daniil, in una partita protrattasi quasi fino alle quattro del mattino locali contro il finlandese Emil Ruusuvuori. Testa di serie numero 3 irriconoscibile per i primi due set in cui concede di tutto e di più, venendo così costretto ad una furiosa rimonta. Anche altre teste di serie hanno ...

