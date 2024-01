Australian Open | ha sbancato il jackpot | aveva solo 900 euro in banca

Leggi su ilveggente

(Di giovedì 18 gennaio 2024), la storia di questo tennista vi commuoverà e lascerà senza parole al tempo stesso: che rivincita a Melbourne. Se fosse una fiaba inizierebbe con il tradizionale C’era una volta. Non lo è, però. Non si tratta di un racconto nato dalla penna di qualche fantasioso scrittore. Questa è semplicemente la storia di un tennista, come tanti ce ne sono al mondo, che in Australia ha trovato il riscatto e il tributo che meritava. LaPresse – ilveggente.itIl personaggio di questa non fiaba si chiama Sumit Nagal e non preoccupatevi nella maniera più assoluta, se il suo nome non vi dice niente. Viene dall’India, ha 26 anni ma non è famosissimo, non avendo mai vinto un titolo particolarmente degno di nota. Si è però imposto, nel 2015, nel Torneo di Wimbledon doppio ragazzi, in coppia con Lý Hoàng Nam. Zitto zitto, un passo dopo l’altro, è comunque ...