Australian Open | Blinkova e Burel eliminano Rybakina e Pegula! Swiatek avanza in tre set | bene Paolini

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È terminata poco fa la quinta giornata di incontri femminili agli2024. Sul cemento di Melbourne (Australia), in un giovedì condizionato anche da alcune sospensioni per pioggia, si sono disputati gli ultimi sedici match validi per il secondo turno e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Ha passato il turno con tanta fatica Iga, che ha dovuto lottare per quasi tre ore per battere la statunitense Danielle Collins con il punteggio di 6-4 3-6 6-4 (da segnalare che nel terzo set la polacca si è trovata sotto per 1-4, prima di riuscire a ribaltare tutto). Ora al prossimo turno la numero 1 al mondo sfiderà la ceca Linda Noskova, uscita vincitrice quest’oggi dalla sfida contro la statunitense MaCartney Kessler per 6-3 1-6 6-4. Eliminazioni a grande sorpresa per Elena ...