Australian Open 2024 | Zverev si salva nella battaglia al quinto set contro il qualificato Klein

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Alexanderprosegue il suo cammino agli, ma il tedesco ha dovuto lottare per oltre cinque ore (compreso uno stop per la pioggia)uno strepitoso Lukas. Lo slovacco, numero 163 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha sfiorato la grandissima impresa, portando la sesta testa di serie al super tie-break delset. Alla fine ha vintocon il punteggio di 7-5 3-6 4-6 7-6 (5) 7-6 (7).ha concluso il match con 21 ace e quando ha servito la prima ha vinto il 78% dei punti. Dall’altra parte del campo, però, c’è stato unsemplicemente memorabile con 80 vincenti messi a segno (49 quelli del tedesco), anche se gli errori non forzati sono stati ben 83 ...