Australian Open 2024 | Sonego e Zeppieri fuor Avanza Paolini

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Melbourne – Lorenzosi ferma al secondo turno degli, primo Slam della stagione. L’azzurro, numero 46 dell’Atp, è stato eliminato dallo spagnolo Carlos Alcaraz, seconda testa di serie, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-3) con due tie-break vinti, in quasi 3 ore e mezza di gioco. Si ferma anche la corsa di Giulioal secondo turno.va avanti di due set ma cede al quinto contro Cameron Norrie in una lunga maratona che ha visto il 22enne di Latina, numero 133 Atp, uscire a testa alta, contro il britannico, 19esima testa di serie e numero 22 Atp, che alla fine si è imposto al quinto set con il punteggio di 3-6, 6-7 (4-7), 6-2, 6-4, 6-4 dopo oltre tre ore e mezza di gioco. Nel singolare femminile, ...

