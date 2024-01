Australian Open 2024 | Paolini | “Bella partita | sono contenta del livello che sto esprimendo”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “C’era un po’ di preoccupazione, l’ultima volta con lei avevo perso 75 61 unain cui sbagliai molto, ma oggientrata con le idee chiare e questo mi ha dato tanto ordine e ha limitato gli errori. Ho giocato davvero una”. Parla così Jasmineai microfoni di SuperTennis al termine del secondo turno vinto contro la tedesca Maria agli. Si tratta della prima volta al terzo turno per la toscana, a dimostrazione dei progressi degli ultimi mesi: “delche sto, oggi non era unacosì facile come si poteva immaginare. La conoscevo bene, gioca tanti slice, l’altra volta mi ero fatta sorprendere invece oggi ...

Al secondo turno degliNovak Djokovic non ha dovuto affrontare solo Alexei Popyrin, ma anche una situazione molto tesa con uno spettatore. Dopo aver vinto la partita in quattro set, il tennista serbo ha ...Il video con gli highlights di Sonego - Alcaraz , match valevole per il secondo turno degli2024. Una bella prestazione da parte del tennista torinese, che per tre ore e mezza tiene impegnato sulla Rod Laver Arena il numero due del mondo. Alla fine lo spagnolo si impone con ...Peccato, non c'è altro da dire, per Giulio Zeppieri che sicuramente rivedrà diverse volte la partita per capire dove poteva e doveva osare qualcosa di più ...Deve dare il meglio di sé Carlos Alcaraz dopo un match spettacolare. Grande merito a Sonny. Un tie-break per parte, l’iberico scardina l’ammirevole difesa del torinese e aspetta al terzo turno Shang ...