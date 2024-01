Australian Open 2024 | Medvedev rimonta e batte Ruusuvuori in 5 set | avanti anche Hurkacz

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Maratona infinita per Daniil. Il russo ha terminato alle 3.40 le sue fatiche, impiegando 4 ore e 23 minuti perre due set contro un ottimo Emil. In una Rod Laver Arena quasi deserta a notte fonda, il numero 3 del seeding vince con il punteggio di 3-6 6-7(1) 6-4 7-6(1) 6-0 e al terzo turno affronterà Felix Auger-Aliassime. Nel primo settrova subito il break in apertura e poi è bravo a tenere i servizi successivi e a chiudere 6-3. Il classe ’99 parte fortenel secondo set, procurandosi subito un break.però riesce a reagire e a raddrizzare il set grazie a due break consecutivi, ma nel servire per il set perde ancora la bussola e rimette in gara il suo avversario. Il tie break è il giusto epilogo e il finlandese lo domina dall’inizio ...

Aglisi scende in campo per il terzo turno. Nella notte tra giovedì e venerdì torna in campo Jannik Sinner , cerca il pass per gli ottavi anche Flavio Cobolli . Sinner sfida Baez Jannik ...Mai sei tennisti italiani, infatti, avevano raggiunto il secondo turno agli: un record tricolore siglato grazie ai successi ottenuti all'esordio nel Day 3 da Lorenzo Sonego e Giulio ...Il serbo Novak Djokovic si impone 6-3 4-6 7-6 6-3 sull’ altro australiano Alexei Popyrin. Il greco Stefanos Tsitsipas supera 4-6 7-6 6-2 7-6 l’ australiano Jordan Thompson. L’ americano Taylor Fritz ...Australian Open 2024 - Sonego se la gioca in tweener con Alcaraz, Rune deve superarsi per far punto a un Cazaux in stato di grazia, Swiatek delizia con la volée dorsale e Purcell fulmina Ruud sulla ri ...