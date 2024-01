Australian Open 2024 | Day 6 | Sinner favorito per gli ottavi | Cobolli ci prova Andreeva per la conferma

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Non sono trascorse molte ore dall’incredibile nottataa di giovedì, caratterizzata prima dall’incredibile sfida con tie-break infinito tra Elena Rybakina e Anna Blinkova e in seguito dalla rimonta in cinque set di Daniil Medvedev ai danni di Ruusuvuori quando l’orologio a Melbourne segnava le 03:39 del mattino. Giunti alla sesta giornata di, la programmazione – quantomeno relativa ai due tabelloni di singolare – inizia a sfoltirsi e con l’inizio del terzo turno sono 8 gli incontri maschili e altrettanti quelli femminili in campo venerdì 19 gennaio. Terza fatica per Jannik, che a dire il vero fino a questo momento ha sostanzialmente veleggiato. La quarta forza del tabellone si prepara a scendere in campo nuovamente da supercontro il n°29 della classifica ATP ...