Australian Open 2024 | day 5 folle | eliminati Rune e Rybakina | si salvano Swiatek e Medvedev Paolini | che occasione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) E’ successo davvero di tutto a Melbourne nel day 5 dell’, dove un solo match maschile su sedici si è concluso in tre set mentre nel femminile è stata scritta la storia: ma andiamo con ordine. La notizia di giornata è senz’altro l’eliminazione di Holger, sesto favorito del seeding, per mano del francese Cazaux, che ha onorato al meglio la proprio wild card. Nonostante i recenti segnali di ripresa, il danese è tornato a faticare – complice qualche problema fisico – ed ha ceduto per 7-6 6-4 4-6 6-3. Da applausi invece la prestazione di Cazaux, che ha ottenuto il successo più prestigioso della carriera e si è avvicinato sensibilmente alla top 100. E’ riuscito a salvarsi Daniil, che ha flirtato con l’eliminazione ma non ha mollato e dopo quasi 4 ore e mezza di gioco ha ...

