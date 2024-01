Atrani | sos sicurezza | urge intervenire sul costone del Monte Civita

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiResta interdetta, in attesa di ulteriori sopralluoghi per verificare la stabilità del, la strada dove si affaccia ilroccioso del, che sovrasta il lato ovest di. Nel pomeriggio di lunedì alcuni residenti nella zona alta dihanno segnalato agli agenti di Polizia Locale la presenza di materiale roccioso in via Carmine, all’altezza della chiesa di S. Michele Fuori le Mura, al confine con Ravello, territorio in cui ricade ilda cui si sono verificati i distacchi. L’episodio richiama l’attenzione sull’nza di realizzare quelle opere strutturali per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico, consideratenti già nel post alluvione del 2010 ma ...